Quaresma: “Fiquei chateado com os jogadores do Irão, mas mais com o treinador. É português e deve respeitar mais os portugueses”

Ora então, mais uma trivela. E o que tem Quaresma a dizer sobre isto?

“Tive a sorte de pegar bem na bola. Acho que já habituei as pessoas a esse tipo de remates, foi um grande golo, mas o mais importante foi alcançar os objetivos e o ponto e passarmos à fase seguinte. Agora, é peensar jogo a jogo. Jogámos bem e criámos oportunidades para fazermos o segundo e o terceiro. Agora o objetivo é recuperar e pensar no próximo jogo."

As palavras para Queiroz

"Se fiquei chateado com os jogadores do Irão por provocarem? Fiquei, mas fiquei mais com o treinador, é português e deve respeitar mais os portugueses."