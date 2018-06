“Acredito que em Moscovo um dos finalistas irá falar português”

Portugal defronta o Uruguai, seleção com quem se cruzou duas vezes. Num particular antes do Mundial de 1966 e numa miniCopa no Brasil, em 1972, em que foi titular...

Cá, no Estádio Nacional, os Magriços ganharam por 3-0 (hat-trick de José Torres), ainda eu estava na Académica e não era selecionado. Em 1972, o Brasil comemorou os 150 anos da Independência e realizou a chamada Taça da Independência, uma espécie de miniCopa do Mundo. O nosso grupo jogou em Natal e Recife com o Equador, Irão, Irlanda do Norte e Chile, quatro jogos, quatro vitórias. No outro grupo estava o Brasil, França, Argentina e URSS. Na fase seguinte, fomos para o Rio de Janeiro, jogámos com a Argentina e ganhámos por 3-1, no Maracanã.

E depois com o Uruguai.

Emptámos 1-1, golo de Jaime Graça e, a seguir, fomos a Belo Horizonte vencer a URSS, por 1-0. A final foi no Maracanã contra o Brasil, uma loucura, com 180 mil pessoas a assistir. Marcou Jairzinho no último minuto, um livre, espécie de canto curto, que deu a vitória por 1-0. Hoje a competição teria outra dimensão. Estava-se a anos luz da cobertura televisiva e mediática dos nossos dias.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito para Assinantes ou basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso, pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)