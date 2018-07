Vem aí um finalista relativamente inesperado e há que conhecer a fundo cada uma das quatro hipóteses

Suécia-Inglaterra, em busca das glórias do passado



A seleção liderada por Jan Andersson, organizada no sistema de jogo 4-4-2, tem feito da coesão defensiva a sua principal arma, ou não fosse o selecionador um ex-defesa.

Posicionando-se num bloco defensivo sempre muito compacto, com a linha defensiva e a linha média bastante próximas, têm dificultado muito o processo ofensivo dos adversários, concedendo-lhes pouco espaço para criar situações de golo, daí que apenas a Alemanha tenha conseguido marcar aos suecos – suíços, mexicanos e coreanos não conseguiram, perdendo os respetivos jogos.



