Com transições matas, com transições morres

Que Bélgica podemos esperar contra França?



No jogo dos quartos de final contra o Brasil que a Bélgica venceu por 2-1, o selecionador belga, Roberto Martínez, surpreendeu ao mudar o sistema de jogo, do habitual 3x4x2x1 para uma espécie de 4x3x3 com “falso 9” (De Bruyne jogou na posição de avançado centro mas recuou sempre muito).



Deste modo, em vez da linha defensiva composta por cinco jogadores com que a Bélgica costumava defender, Roberto Martínez apresentou uma linha defensiva apenas com quatro jogadores, optando por ter sempre três médios no corredor central, que basculavam para os corredores laterais quando era necessário ajudar o respetivo lateral, uma vez que Lukaku e Hazard, que jogaram mais sobre os corredores laterais, raramente baixavam para ajudar nas tarefas defensivas, preocupando-se apenas com o momento ofensivo.

