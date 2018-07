De 1998 a 2018: vingar uma geração ou repetir uma conquista?

Chegou o jogo mais aguardado do Mundial: a final, claro. De um lado, a França de Didier Deschamps, que procura voltar a sagrar-se campeã do mundo depois de conquistar o Mundial de 1998, no qual eliminou, nas meias-finais, a... Croácia - até hoje a melhor versão dos croatas num Campeonato do Mundo.



Do outro, a Croácia de Zlatko Dalic que, ao chegar à final pela primeira vez na sua história, não vai querer desperdiçar a oportunidade de escrever o seu nome nos vencedores da competição mais importante do mundo - fazendo justiça à geração de 1998, que tinha nomes como Davor Suker, Zvonimir Boban e Robert Prosinecki, entre muitos outros.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito para Assinantes ou basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso, pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)