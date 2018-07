Português prepara autocarro para desfile dos campeões do mundo em Paris

Centenas de milhares de pessoas manifestaram ruidosamente a sua alegria, esta noite em Paris, depois da vitória da França no Mundial da Rússia.

Os novos campeões do mundo de futebol são vistos em França como heróis e vão ser recebidos nesta segunda-feira ao fim da tarde, com todas as honras, no Eliseu, pelo Presidente, Emmanuel Macron.

Antes e depois de chegarem ao Palácio da Presidência, desfilarão pelas ruas e avenidas mais centrais de Paris num autocarro que está a ser preparado, nesta noite de domingo para segunda-feira, pela “Prodiesel”, oficina de grandes dimensões especializada em reparações e adaptações de veículos, instalada na região parisiense.

“O autocarro dos campeões será um autocarro novo e totalmente elétrico. Nós trabalhamos com todo o tipo de viaturas, do carro de luxo e de corrida a camiões, passando por autocarros”, diz ao Expresso José Martins, patrão da empresa.

José Martins, de 57 anos, nasceu em Portugal e chegou a França aos 14 anos. É irmão de um dos maiores empresários portugueses emigrantes em França – Mário Martins, patrão da MRTI, que possui mais de 300 camiões de transporte internacional de mercadorias.