É oficial: este é o melhor golo do Mundial da Rússia

Foram 169 golos em 64 jogos e o mais bonito está escolhido: o melhor golo do Mundial da Rússia é do francês Benjamin Pavard, um remate em rosca fora da área que deu o empate a França (2-2) no embate com a Argentina nos oitavos de final da prova. Os franceses ganhariam o encontro por 4-3 e só pararam com a taça de campeões do Mundo na mão.

O golo de livre de Cristiano Ronaldo frente a Espanha e a trivela de Ricardo Quaresma no jogo com o Irão estavam nomeados mas não chegaram sequer ao pódio, numa votação promovida pela FIFA no seu site oficial e na qual votaram três milhões de utilizadores.

Em 2.º lugar nas votações ficou o golo do colombiano Quintero contra o Japão e em 3.º o remate de longa distância de Luka Modric no encontro da fase de grupos entre Croácia e Argentina, que os croatas venceram por 3-0.