Raio x: Egito, a seleção com fé em Salah

Ranking FIFA: 46º

Presenças em Mundiais: 3 (1934, 1990 e 2018)

Jogos no Mundial 2018: Egito (15 junho, 13h, SportTV); Rússia (19 junho, 19h, SportTV); Arábia Saudita (25 junho, 15h, SportTV)

Já com cerca de três anos como selecionador do Egito, Héctor Cúper tem a sua ideia de jogo completamente implementada na seleção.

Com base no sistema de jogo 4-3-3, é uma ideia que assenta essencialmente em dois grandes princípios: uma organização defensiva com muitos jogadores atrás da linha da bola e uma transição ofensiva muito rápida e vertical.

Neste momento do jogo destacam-se Mohamed Salah, do Liverpool, pela capacidade que tem em ganhar as costas da linha defensiva adversária e pela velocidade com que conduz a bola durante a transição ofensiva, e o médio Mohamed Elneny, do Arsenal, pela qualidade com que inicia as transições ofensivas através do passe vertical.

Onze provável

Jogador chave

Mohamed Salah, 25 anos, foi o melhor marcador da Premier League, com 32 golos pelo Liverpool - e por pouco não conquistou a Bota de Ouro, já que somou apenas menos dois golos do que Lionel Messi. Lesionou-se na final da Liga dos Campeões, no ombro esquerdo, pelo que resta saber em que forma física chegará ao Mundial.

Jogador a seguir

Ramadan Sobhi, 21 anos, extremo esquerdo do Stoke City (Inglaterra), é um jogador muito bom tecnicamente, principalmente no 1x1 ofensivo.

Convocados

Guarda-redes: Essam El Hadary (Al Tauun/Ksa), Mohamed el Shennawy (Al Ahly), Sherif Ekramy (Al Ahly) e Mohamed Awad (Ismailiya).



Defesas: Ahmed Fathi (Al Ahly), Saad Samir (Al Ahly), Ayman Ashraf (Al Ahly), Mahmoud Hamdy (Zamalek), Mohamed Abdel Shafy (Al Fateh/Ksa), Ahmed Hegazi e Ali Gabr (West Bromwich/Ing), Ahmed Elmohamady (Aston Villa/Ing), Karim Hafez (Lens/Fra), Omar Gaber (Los Angeles FC/EUA) e Amro Tarek (Orlando/EUA).



Médios: Tarek Hamed (Zamalek), Mahmoud Abdel Aziz (Zamalek), Shikabala (Al Raed/Ksa), Abdallah Said (KuPS/Fin), Sam Morsy (Wigan/Ing), Mohamed Elneny (Arsenal/Ing), Kahraba (Al Itihad/Ksa), Ramadan Sobhi (Stoke/Ing), Trezeguet (Kasimpasa/Tur) e Amr Warda (Atromitos/Gre).



Avançados: Marwan Mohsen (Al Ahly), Ahmed Gomaa (Al Masri), Ahmed Hassan Kouka (Sporting de Braga, Por) e Mohamed Salah (Liverpool/Ing).

Nota: Ainda não foi divulgada a lista final, pelo que esta é a lista de jogadores pré-convocados.