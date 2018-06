Raio x: Rússia, a anfitriã ambiciosa de quem se espera pouco

Ranking FIFA: 66º

Presenças em Mundiais: 11 (1958, 1962, 1966, 1970, 1982, 1986, 1990, 1994, 2002, 2014 e 2018)

Jogos no Mundial 2018: Arábia Saudita (14 junho, 16h, SportTV); Egito (19 junho, 19h, SportTV); Uruguai (25 junho, 15h, SportTV)

Depois de uma campanha desastrosa no Europeu de 2016, a federação russa decidiu dispensar Leonid Slutsky e entregar o comando da seleção a Stanislav Cherchesov, que já tinha orientado a equipa entre 1992 e 2000.

O objetivo proposto foi atingir as meias-finais do Mundial, algo que parece utópico quando se analisa a prestação da seleção anfitriã do Mundial na Taça das Confederações, em 2017: perdeu com Portugal, perdeu com o México e só ganhou à Nova Zelândia, pelo que não passou da fase de grupos.

O sistema de jogo utilizado desde a entrada de Cherchesov tem sido o 3-5-2, onde em organização defensiva (aí em 5-3-2) a seleção russa sente dificuldades para controlar a largura no setor intermédio, uma vez que defende apenas com três jogadores na linha média.

A nível ofensivo, muito do que a seleção russa for capaz de fazer durante o Mundial passará por jogadores como Dzagoev - médio do CSKA muito forte tecnicamente e criativo – e Smolov, avançado do Krasnodar que esta época fez 14 golos e 6 assistências.

Onze provável

Jogador chave

Igor Akinfeev, 32 anos, experiente guarda-redes, é um dos veteranos russos. Joga no CSKA desde 2003 e na seleção desde 2004, conta com 104 internacionalizações e é capitão tanto na seleção como no clube.

Jogador a seguir

Aleksandr Golovin, 22 anos, médio centro do CSKA, é um jogador com muita qualidade técnica ao nível do passe e remate, que poderá ter muita influência no sucesso do ataque russo.

Convocados

Guarda-redes: Igor Akinfeev (CSKA Moscovo), Vladimir Gabulov (Club Brugge/Bel), Soslan Dzhanaev (Rubin Kazan) e Andrei Luniov (Zenit).



Defesas: Vladimir Granat (Rubin Kazan), Ruslan Kambolov (Rubin Kazan), Fiodor Kudriashov (Rubin Kazan), Ilia Kutepov (Spartak Moscovo), Roman Neustadter (Fenerbahçe/Tur), Kostantin Rausch (Dínamo Moscovo), Andrey Semenov (Akhmat Grozny), Igor Smolnikov (Zenit São Petersburgo) e Mário Fernandes (CSKA Moscovo).



Médios: Yuri Gazinskiy (Krasnodar), Alexandr Golovin (CSKA Moscovo), Alan Dzagoev (CSKA Moscovo), Alexandr Yerokhin (Zenit São Petersburgo), Yuri Zhirkov (Zenit São Petersburgo), Roman Zobnin (Spartak Mscovo), Daler Kuzyaev (Zenit São Petersburgo), Anton Miranchuk (Lokomotiv Moscovo), Alexandr Samedov (Spartak Moscovo), Alexandr Tashaev (Dínamo Moscovo) e Denis Cheryshev (Villarreal/Esp).



Avançados: Artiom Dzyuba (Arsenal Tula), Alexei Miranchuk (Lokomotiv Moscovo), Fiodor Smolov (Krasnodar) e Fiodor Chalov (CSKA Moscovo).

Nota: Ainda não foi divulgada a lista final, pelo que esta é a lista de jogadores pré-convocados.