Raio x: Uruguai, a seleção de uma dupla goleadora feroz

Ranking FIFA: 17º

Presenças em Mundiais: 13 (1930 - vencedor, 1950 - vencedor, 1954, 1962, 1966, 1970, 1974, 1986, 1990, 2002, 2010, 2014 e 2018)

Jogos no Mundial 2018: Egito (15 junho, 13h, SportTV); Arábia Saudita (20 junho, 16h, SportTV); Rússia (25 junho, 15h, SportTV)

Alternando entre o sistema de jogo 4-3-1-2 e o 4-4-2, a seleção uruguaia comandada por Óscar Tabárez tem na sua dupla atacante, Edinson Cavani e Luis Suárez, a sua maior arma.

Os avançados do PSG e do Barcelona, respetivamente, serão uma constante ameaça às balizas adversárias, principalmente através dos movimentos de rutura que fazem para explorar as costas da linha defensiva adversária.

Além da dupla atacante, destacam-se ainda, na defesa, Diego Godín e José Giménez, do Atlético de Madrid, pela agressividade que demonstram em todos os duelos defensivos.

No meio-campo surge a principal diferença entre este Uruguai e o do passado, uma vez que agora os médios escolhidos destacam-se pela qualidade técnica, como são os casos de Matías Vecino, do Inter, Nahitan Nández, do Boca Juniors, e Rodrigo Bentancur, da Juventus.

Onze provável

Jogador chave

Luis Suárez, 31 anos, é o melhor marcador da história da seleção uruguaia, com 50 golos em 97 jogos, desde que se estreou, em 2007. Nota também para o seu parceiro no ataque, Cavani, que tem registo semelhante: 42 golos em 100 jogos pelo Uruguai. E, esta época, nos respetivos clubes, ambos tiveram marcas notáveis: Cavani ficou em 7º na corrida à Bota de Ouro, com 28 golos, e Suárez em 10º, com 25 golos.

Jogador a seguir

Rodrigo Bentancur, jovem de 20 anos que a Juventus contratou ao Boa Juniors em 2017/18, é um médio defensivo que se destaca pela inteligência e pela qualidade técnica.

Convocados

Guarda-redes: Fernando Muslera (Galatasaray/Turquia), Martín Silva (Vasco da Gama/Brasil), Martín Campana (Independiente/Argentina).



Defesas: Diego Godín (At. Madrid/Espanha), Sebastián Coates (Sporting/PORTUGAL), José María Giménez (At. Madrid/Espanha), Maxi Pereira (FC Porto/PORTUGAL), Gastón Silva (Independiente/Argentina), Martín Cáceres (Lazio/Itália), Guillermo Varela (Peñarol/Uruguai).

Médios: Nahitan Nández (Boca Juniors/Argentina), Lucas Torreira (Sampdoria/Itália), Matías Vecino (Inter Milão/Itália), Federico Valverde (Deportivo Corunha/Espanha), Rodrigo Bentancur (Juventus/Itália), Carlos Sánchez (Monterrey/México), Giorgian De Arrascaeta (Cruzeiro/Brasil), Diego Laxalt (Genova/Itália), Cristian Rodríguez (Peñarol/Uruguai), Jonathan Urretaviscaya (Monterrey/México), Nicolás Lodeiro (Seattle Sounders/Estados Unidos), Gastón Ramírez (Sampdoria/Itália).



Avançados: Cristhian Stuani (Girona/Espanha), Maximiliano Gómez (Celta Vigo/Espanha), Edinson Cavani (Paris Saint-Germain/França), Luis Suárez (Barcelona/Espanha).

Nota: Ainda não foi divulgada a lista final, pelo que esta é a lista de jogadores pré-convocados.