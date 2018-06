Amrabat, avançado de Marrocos: “O árbitro falou com o Pepe antes do jogo a pedir-lhe camisola”

A derrota frente a Portugal foi difícil de engolir para Marrocos e foram muitas as caras fechadas dos jogadores na zona mista. Alguns mastigaram queixas sobre a arbitragem, tal como o selecionador Hervé Renard fez na flash, mas o mais cáustico foi mesmo Nordin Amrabat.

Questionado pelo jogo que Portugal venceu por 1-0, o jogador que esta temporada jogou no Leganés e que foi um dos últimos a passar pela zona mista, disse para quem quisesse ouvir que Mark Geiger era “mau, muito mau”.

“O árbitro falou com o Pepe antes do jogo a pedir-lhe a camisola”, acusou num espanhol esforçado.

E depois partiu, visivelmente chateado, após uma derrota que coloca Marrocos praticamente fora deste Mundial.

No final do jogo, o selecionador de Marrocos e vários jogadores queixaram-se de uma falta de Pepe no lance do golo de Portugal.