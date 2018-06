Fernando Hierro é o novo selecionador espanhol

Sai Julen Lopetegui, entra Fernando Hierro. O ex-jogador do Real Madrid, que era diretor desportivo da Federação Espanhola, vai assumir o cargo de selecionador durante o Mundial 2018, para colmatar a saída repentina de Lopetegui.

Recorde-se que Julen Lopetegui foi despedido por Luis Rubiales, presidente da Federação Espanhola, esta quarta-feira, depois de se ter sabido publicamente, terça-feira, que Lopetegui seria o novo treinador do Real Madrid, após o Mundial.

Lopetegui tinha renovado contrato, até 2020, com a Federação Espanhola, que não foi informada de qualquer negociação com o Real Madrid, pelo que Lopetegui foi dispensado a apenas dois dias da estreia da seleção no Mundial, perante Portugal.

Segundo a Federação Espanhola, que anunciou o novo selecionador temporário em comunicado, Fernando Hierro já estará a dar o treino à seleção esta tarde, depois de uma conferência de imprensa onde responderá a algumas perguntas dos jornalistas, às 16h30.

O ex-central do Real Madrid, clube em que jogou entre 1989/90 e 2002/03, tem apenas uma experiência como treinador principal, em 2016/17, no Oviedo, da segunda divisão espanhola, e, em 2014/15, foi adjunto do italiano Carlo Ancelotti nos ‘merengues’.