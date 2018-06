Raio X: Espanha, a seleção quase perfeita

Ranking FIFA: 10º

Presenças em Mundiais: 2 (1934, 1950, 1962, 1966, 1978, 1982, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010 - vencedor, 2014 e 2018)

Jogos no Mundial 2018: Portugal (15 junho, 19h, RTP1 e SportTV); Irão (20 junho, 19h, SportTV); Marrocos (25 junho, 19h, SportTV)

A seleção espanhola, comandada por Julen Lopetegui (futuro treinador do Real Madrid), chega ao Mundial da Rússia depois de uma fase de qualificação quase perfeita, onde ganhou nove dos dez jogos realizados, tendo marcado 36 golos e sofrido apenas três.

Partindo do sistema de jogo 4-3-3, o plano de jogo espanhol passa por controlar as operações através da posse de bola. Para tal, procuram construir de forma apoiada e reagir de forma agressiva à perda da bola.

A primeira fase de construção, com os dois centrais (Ramos e Piqué) e laterais (Carvajal e Alba) bem abertos e com a participação de um ou dois médios (Busquets sempre presente) consoante a pressão adversária, é feita sempre de maneira curta e apoiada, mesmo quando pressionados, uma vez que todos os intervenientes são jogadores com muita qualidade técnica.

No meio-campo defensivo adversário, a largura e profundidade é dada pelos dois laterais, sendo que os dois extremos criativos (Isco e Silva) têm maior liberdade posicional o que lhes permite:

1. Aparecer no corredor central para receber a bola no espaço entre linhas do adversário e servir os movimentos de rutura do avançado (Diego Costa, Rodrigo ou Aspas, qualquer um deles é muito forte neste tipo de movimentos) ou...

2. Juntarem-se ao lateral e médio interior do lado da bola para criar superioridades numéricas no corredor lateral de modo a atrair mais adversários para a zona da bola e libertar o corredor central, ou ganhar condições para ir à linha de fundo e realizar um passe atrasado para zonas de finalização.

Onze provável

Jogador chave

Sergi Busquets, 29 anos, médio defensivo do Barcelona, é fundamental em todos os momentos do jogo, pela inteligência, criatividade e qualidade técnica com que pensa e executa todas as suas ações.

Jogador a seguir

David Ramos - FIFA

Marco Asensio, 22 anos, extremo do Real Madrid que dá agora os primeiros passos na seleção e tem no Mundial a primeira grande oportunidade de mostrar toda a sua qualidade técnica, tanto em zonas de criação como de finalização.

Convocados

Guarda-redes: De Gea (Man. United), Kepa (Ath Bilbao), Pepe Reina (Nápoles);



Defesas: Dani Carvajal (Real Madrid), Odriozola (Real Sociedad), Sergio Ramos (Real Madrid), Nacho (Real Madrid), Piqué (Barcelona), Azpilicueta (Chelsea), Monreal (Arsenal), Jordi Alba (Barcelona);



Médios: Isco (Real Madrid), Marcos Asensio (Real Madrid), Lucas Vázquez (Real Madrid), Sergio Busquets (Barcelona), Andrés Iniesta (Barcelona), Koke (Atlético Madrid), Saúl (Atlético Madrid), Thiago (Bayern), David Silva (Manchester City);



Avançados: Diego Costa (Atlético Madrid), Rodrigo (Valencia), Iago Aspas (Celta de Vigo).