Queiroz e aquele lance de Ronaldo: “Quando se pára um jogo por causa de um elbow, ou é um elbow ou não é um elbow. Não há meio elbow”

Carlos Queiroz falou de um sonho que acabou, mas também de um lance em que o VAR interveio para verificar um cotovelo de Ronaldo num jogador iraniano. E, aí, o selecionador iraniano foi crítico. “Não há vitórias morais, embora na balança do nosso sucesso ou do sucesso de Portugal, o fiel da balança não é a mesma. Não somos perdedores simpáticos. O sonho acabou hoje. As maiores felicidades para Portugal e a partir de agora Portugal ganhou mais um adepto. O VAR é um sistema meio obscuro e vim tentar ver à televisão, dentro do balneário, a ver o que tinha acontecido. Não vou ser simpático com o que aconteceu e isto vai ser mal interpretado por causa do jogador [Cristiano Ronaldo] que é: quando se pára um jogo por causa de um elbow, ou é um elbow ou não é um elbow. Não há meios elbows (cotovelos). Merecemos respeito, ok?”