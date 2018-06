“Se metermos três a marcar Ronaldo, quem marca os outros?”. Esta é a pertinente questão que o selecionador de Marrocos nos deixou

Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo e ainda mais Ronaldo. Muito se falou, e com razão, note-se, do jogo que o capitão de Portugal fez contra Espanha e, por isso, estranhamente, a primeira pergunta sobre CR7 na conferência de imprensa de Marrocos só surgiu aos 15 minutos de jogo.



A pergunta foi dirigida a Nabil Dirar, que na última temporada foi companheiro de equipa de Bernardo Silva no Mónaco e agora joga no campeonato turco. Dirar, com aquele ar de quem não vai dormir bem esta noite só de pensar que daqui a 24 horas terá de enfrentar o jogador do Real Madrid, suspirou.



"Vimos o jogo com Espanha e ele foi fantastico. Tens de respeitar, mas ele é um jogador como outro. Se olhares para o ataque de Portugal ainda tens o Bernardo e outros. Mas é certo que não podemos cometer erros, estamos a falr do Cristiano, se cometeres um erro ele vai marcar. Não podemos dar-lhe espaços".



Dirar disse o que tinha a dizer e quando os jornalistas já se preparavam para a seguine pergunta, Hervé Renard pediu a palavra.



"Também tenho de responder a esta. O que dizer sobre Ronaldo? Puff... Não sei se se pode dizer mais alguma coisa. Por muito que tu te prepares, ele vai sempre encontrar uma saída, ele vai sempre fazer a diferença. Ele é fantástico e sinceramente não sei se essa palavra é sequer suficiente", disse o selecionador de Marrocos, este francês que sabe mais de futebol africano a dormir que qualquer um de nós on speeds.



Aproveitando o gancho, outro jornalista fala-lhe de Messi e de como a marcação implacável que sofreu dos jogadores da Islândia resultou. E Renard deixou-nos com uma pergunta simples, mas pertinente.



"Se colocarmos três jogadores a marcar o Ronaldo, como é que vamos marcar os outros? Já viram a qualidade que Portugal tem no ataque?"



És capaz de ter razão, Hervé. Talvez por isso durante a conferência de Marrocos de antevisão ao jogo de quarta-feira, no Estádio Luzhniki, em Moscovo, se tenha falado tanto em "temos de acreditar", do "apoio do povo marroquino", dos exemplos de "México, Japão, Islândia".



Eles sabem que precisam daquele bocadinho a mais para bater Ronaldo e Portugal.