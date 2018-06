Idade: 23 anos

Clube: Manchester City

Posição: Extremo

Internacionalizações/golos (pré-Mundial): 23/2

O pequeno português por quem Pep Guardiola tanto cai de amores trocou um principado com charme francês por uma cidade cinzenta e industrial, em Inglaterra, e deu-se bem. Tão bem que esteve em mais de 50 jogos, marcou nove golos e, o melhor, aprendeu a ritmo diário de com o que vai, e sai, da cabeça do treinador espanhol.

O resultado dá um Bernardo Silva como o conhecemos, senhor de um pé esquerdo que se cola à bola, um médio escondido no extremo, alguém que parte da linha e, por natureza, irá sempre associar-se a companheiros que estejam mais por dentro do campo. Na seleção, Bernardo é jogador de ala que mais segurança dá à bola e maior certeza de não a perder, tendo-lhes dado com a época no City um acréscimo de agressividade no ataque à baliza e na procura de espaços para rematar.

Uma lesão tirou-o do glorioso Europeu de há dois anos, mas, fora mazelas (e, escrevendo isto, batemos três vezes numa superfície de madeira), muito poucas coisas deverão fazer Fernando Santos tirá-lo da equipa para este Mundial.