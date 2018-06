Idade: 33 anos

Clube: Real Madrid

Posição: Extremo/Avançado

Internacionalizações/golos (pré-Mundial): 149/81

Bom, tudo isto é território familiar e não deverá causar comichões de estranheza a vivalma: eis Cristiano, goleador à quarentena (44) pelo Real Madrid, cada vez mais habitante da área, medalhado como vencedor de mais uma Liga dos Campeões e a fazer pirraça no fim da terceira final seguida ganha pela sua equipa, a fechar mais uma época clubística com a sua mania das grandezas.

Pode não o admitir, mas quem acaba assim, a queixar-se de quem o ama e não ama, parece querer sempre ser maior do que qualquer conjunto no qual esteja, e se há sítio onde o é, esse sítio é a seleção nacional. O Ronaldo que absorve todo o jogo atacante do Real Madrid também é o alvo de qualquer jogada em terra dos convocados de Fernando Santos. O capitão da seleção arrancou a temporada de forma instável, pouco goleadora, a pôr-se a jeito do falatório de estar velho e a ser apanhado pela idade.

Mas, aos 33 anos, ele terminou-a como tantas outras, ou melhor - a ser cirurgicamente mais preciso em cada toque, remate ou corrida para a área, cada vez menos precário de espaço e tempo para conseguir ser perigoso. Numa equipa de Portugal onde há apenas um avançado de profissão, e que lá está muito pelo quão a sua presença beneficia o capitão, Cristiano Ronaldo é fundamental, crucial, essencial, imprescindível, mais todos os sinónimos que queiram acrescentar aqui.