Idade: 23 anos

Clube: Sporting

Posição: Extremo

Internacionalizações/golos (pré-Mundial): 17

É a prova mais evidente de como a diversidade é uma das coisas boas desta seleção. Todos os extremos da seleção têm pontos fortes bastante diferentes e Gelson Martins é quem mais velocidade e imprevisibilidade produz nos momentos em que tiver a bola - bom para desatar defesas organizadas, melhor para fixar adversários nele e abrir espaço para outros.

Os arranques e as mudanças de direção em poucos metros quadrados de relva são os seus fortes, embora a ainda falível tomada de decisão - sobretudo, quanto às alturas de dar o passe ou cruzar a bola -, exigem que haja companheiros mais perto dele, e não longe, a pedirem um cruzamento, como o luxo a que se podem dar com Ricardo Quaresma.

Não, Gelson é finta e drible e sprints e acelerações súbitas de jogadas. Sinónimo de risco, portanto, num jogador que só prospera no jogo se arriscar, porque as qualidades do extremo do Sporting apenas sobressaem quando assim o for.