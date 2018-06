Idade: 21 anos

Clube: Valência

Posição: Avançado/Extremo

Internacionalizações/golos (pré-Mundial): 8/1

Salvo as enormes diferenças, Guedes é semelhante à versão de jogador que Cristiano Ronaldo era, por volta de 2009, quando trocou Manchester por Madrid, ainda a meio da sua fase de mutação enquanto futebolista: cada vez menos com propriedades de extremo e mais com pontes fortes de avançado, ainda não de área, mas de quem chega a ela com fúria e embalo.

Esta época, contudo, o português fez o percurso inverso no Valência. Lá chegou como um avançado móvel e veloz, algo inconsequente por estar constrito à área, para o recuarem e definirem a sua zona de arranque na ala esquerda. Colocado ali, onde passou a receber a bola de frente para a baliza e com metros para relva para procurar a velocidade de ponta, tornou-se no condutor de ataques rápidos da equipa.

As suas acelerações de jogo tinham como propósito deixá-lo a jeito de disparar à baliza, fruto dos potentes remates que é capaz de produzir, mais do que procurar a linha para cruzar a bola. O outrora limitado à área Gonçalo Guedes deu lugar a um extremo de ataque à baliza, não de cruzamento, que mostra a melhor versão se tiver a bola à sua frente, a ser vertiginoso em direção à baliza e a ter que decidir coisas à velocidade de um sprint.