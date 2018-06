Raphaël Guerreiro

Idade: 24 anos

Clube: Borussia Dortmund

Posição: Defesa

Internacionalizações/golos (pré-Mundial): 22/2

A sua velocidade, os passes cirúrgicos nas bolas paradas e a forma como conseguia inventar desmarcações com o seu pé esquerdo deixaram a Europa (e os portugueses que ainda não conheciam este defesa nascido e criado para o futebol em França) de boca aberta no Europeu de 2016. Foi o melhor lateral-esquerdo do torneio ganho por Portugal, transferiu-se para o Borussia Dortmund e na Bundesliga, tanto a médio como no corredor esquerdo, ganhou desde logo a confiança do então treinador do Borussia, Thomas Tuchel.

Mas aquilo que parecia uma evolução fulgurante sofreu esta temporada vários reveses. Foram três as lesões musculares graves de Guerreiro, que fez apenas 15 jogos pelo Borussia em 2017/18. Desde a viragem do ano que os problemas físicos apenas deixaram Raphael ser cinco vezes convocado e só foi titular no último jogo do campeonato.

Ainda assim, continua a merecer a fé de Fernando Santos, porque em boas condições, Raphael é o melhor lateral-esquerdo português e um dos melhores da Europa.