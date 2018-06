Idade: 34 anos

Clube: Besiktas

Posição: Extremo

Internacionalizações/golos (pré-Mundial): 75/9

O extremo do Besiktas pode não ser o melhor cruzador de bolas do mundo, prová-lo até seria quase impossível, coisa mais baseado em palpites. O que Ricardo Quaresma é, de facto, é o melhor amigo de Cristiano Ronaldo. Uma amizade cuja prova visível para nós, que os vemos na seleção, está noutro facto - ele é quem melhor e mais vezes encontra Cristiano na área com bolas que para lá cruza.

Menosprezar esta associação é ignorar quem costuma ser o melhor truque do selecionador. Fernando Santos tem o hábito de o guardar no banco até aos adversários estarem um pouco mais fatigados, pesados nas pernas e agastados de tanto terem de se concentrar no jogo, ou seja, quando há condições para poder existir um pouco mais de espaço e de tempo para Quaresma cruzar e Ronaldo estar livre.

E o resto já sabemos que se compõe com as fintas malabaristas, as trivelas rematadoras e cruzadoras e o caráter de um trintão a quem a pressão parece afetar muito pouco. O Mundial é bem capaz de ser a última grande competição de Ricardo Quaresma, o mais antigo extremo português, verdadeiramente talentoso, que se manteve na posição durante toda a carreira.