"Está bom, Gianluca, continua". O que o VAR disse ao árbitro no lance de Diego Costa com Pepe

O árbitro do jogo Portugal-Espanha (3-3), Gianluca Rocchi, recorreu a "uma verificação" do lance que levou ao primeiro golo de Espanha sem, no entanto, visionar o videoárbitro (VAR), indicou hoje a FIFA.



"Ele [o árbitro] teve uma comunicação com o árbitro principal [VAR] sobre o golo de Diego Costa, após o contacto com Pepe. Ele perguntou "rapazes, viram alguma coisa?" e os assistentes responderam "Está bom, Gianluca, continua'", explicou a instância suprema do futebol, em declarações à AFP.



O VAR não foi, contudo, utilizado ainda no Mundial'2018, acrescentou.



Para a sua utilização está previsto que o árbitro deva desenhar um ecrã com os seus dedos e consultar o ecrã de controlo na margem do campo.



Portugal empatou na sexta-feira à noite com a seleção espanhola por 3-3, num jogo realizado em Sochi, na Rússia.



Após o empate com Espanha, Portugal volta a jogar na quarta-feira, com Marrocos, que se estreou com uma derrota perante o Irão (1-0), a seleção comandada pelo português Carlos Queiroz, que será o último adversário da equipa lusa no Grupo B, em jogo marcado para dia 25.