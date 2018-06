Fernando Santos: “Perdemos discernimento e confiança. Não consigo perceber, mas vou ter de perceber”

"Era importante ganhar obviamente, mas temos que ver e falar. Entramos bem no jogo, depois Portugal perde o controlo do jogo, muitos passes errados, má circulação de bola. Isto é uma bola de neve: uma equipa quando não tem a bola, tem de correr."

"Ao intervalo falei disso aos jogadores, mas depois erraram o primeiro passe, erraram o segundo e foram perdendo confiança."

Os marroquinos

"Eram muito fortes em termos atléticos e tinhamos de sair do espaço, jogar a um ou dois toques, tirar o adversário do sítio. Mas perdemos discernimento. Não consigo perceber, mas vou ter que perceber, obviamente, e falar com os jogadores. Eles não conseguiram circular a bola. Estávamos a jogar pouco com a bola, não a tínhamos. Olhas para o semblante dos jogadores e notas que eles estão incomodados.

"Foram muito solidários e souberam sofrer, mas, com bola, estivemos muito longe daquilo que conseguimos fazer. Agora há que pensar com muita cabecinha no jogo com Irão. Ainda nada está decidido."

As coisas que a seleção "praticamente não fez"

"Não estou aqui para dar notas, não sou comentador. Foi uma vitoria importante, um passo muito grande em frente, mas nada está decidido. Agora é descansar para prepararmos bem o jogo com o Irão. Em relação ao jogo, uma boa entrada para Portugal, foi pressionante e teve bola, depois, muito rápido, deixámos de ter bola e só corríamos atrás dela. Obrigou-me a fazer uma alteração tática, não me lembro de fazer uma tão cedo com esta equipa, para limitar os estragos e tentar ter posse de bola.

"Na segunda parte voltámos a entrar razoavelmente bem, a pressionar e a subir bem no espaço. Depois, voltámos ao mesmo registo. Vamos ter de conversar todos. As vitórias às vezes ajudam a melhorar as coisas. Há muita coisa que temos que melhorar, esta é uma equipa que sabe defender bem, e sempre o fez, mas tem que fazer coisas que, nestes dois jogos, praticamente não fez."