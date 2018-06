Só há uma mudança no onze português para defrontar Marrocos

Falou-se em André Silva, em Bruno Alves e em João Mário... mas há apenas uma mudança no onze português em relação ao jogo contra Espanha: sai Bruno Fernandes, entra João Mário, no lado esquerdo do meio-campo.

Eis o onze de Portugal frente a Marrocos: Rui Patrício, Cédric, Pepe, José Fonte, Guerreiro, William, Moutinho, Bernardo Silva, João Mário, Guedes e Cristiano Ronaldo.

O onze de Marrocos, seleção liderada pelo francês Hervé Renard, apresenta o seguinte onze: El Kajoui, Dirar, Benatia, Manuel da Costa, Achraf, Ziyach, El Ahmadi, Amrabat, Belhanda, Boussoufa e Boutaib.

Relativamente ao último jogo, entram no onze Manuel da Costa, Dirar e Boutaib, para os lugares de Saiss, Harit e El Kaabi.

Recorde-se que, na 1ª jornada do Grupo B do Mundial 2018, Portugal empatou com a Espanha, em Sochi, por 3-3 - com os três golos portugueses a serem marcados por Cristiano Ronaldo -, e Marrocos perdeu com o Irão, seleção liderada por Carlos Queiroz, por 1-0.

Portugal defronta Marrocos no Estádio Luzhniki, em Moscovo, pelas 15h locais (13h em Lisboa), num jogo que será arbitrado pelo norte-americano Mark Geiger.

Pode seguir o Portugal-Marrocos ao minuto AQUI, na Tribuna Expresso.