E se Portugal perder com o Irão? As contas que ninguém quer fazer

Com a vitória sobre Marrocos, Portugal ficou a um passo do apuramento para os oitavos de final do Mundial 2018. Para isso basta empatar na segunda-feira (19 horas) com a equipa do Irão, treinada por Carlos Queiroz e Oceano. A vitória, obviamente, também nos leva à fase seguinte.

Mas existem dois resultados que podem trazer a Seleção de volta a casa, até porque ocupa o segundo lugar do grupo B, atrás de Espanha. Apesar de empatados em pontos e golos marcados e sofridos, Portugal segue em segundo lugar devido ao quarto critério de desempate: os cartões. Portugal tem mais um amarelo que a Espanha.

Caso Portugal seja derrotado frente ao Irão, será muito provavelmente eliminado. Mas, ainda nesse cenário, há uma hipótese. Para Portugal passar, Marrocos teria que vencer a Espanha por uma diferença de golos superior à sofrida por Portugal frente ao Irão. Ou, no caso do mesmo número de golos, Espanha ser castigada com mais dois cartões amarelos (ou vermelhos) do que aqueles que Portugal registar na derradeira partida da fase de grupos.

Em caso de empate entre todos os critérios, cartões incluídos, a equipa apurada será encontrada por sorteio. Caso sejamos apurados já se sabe que Portugal jogará com a anfitriã Rússia ou com o Uruguai, pois amabas as equipas já garantiram o apuramento no grupo A.

No cenário mais optimista, Portugal termina o grupo em primeiro lugar. Para isso "basta" fazer melhor que a Espanha na última jornada do Grupo B. Ou seja ganhar por mais golos ou, em caso de empate tanto no jogo de Portugal quanto no da Espanha, superiorizar-se no que respeita a golos marcados ou a cartões.

À Rússia, que também joga na segunda-feira (mas mais cedo, às 15h) basta um empate frente ao Uruguai para ficar em 1º lugar no seu grupo. Esse resultado fará com que jogue com o segundo classificado do grupo de Portugal.