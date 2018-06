Moutinho de baixa, Raphaël dentro de campo

João Moutinho, com síndrome gripal, foi hoje a única ausência do treino da seleção portuguesa de futebol, que recuperou Raphael Guerreiro na preparação para o jogo de segunda-feira com o Irão para o Mundial2018.

O médio, que já tinha falhado os trabalhos na sexta-feira, continua debilitado, enquanto o lateral, com problemas musculares numa perna e que também tinha sido poupado, já reintegrou os trabalhos sem limitações.

Nos 15 minutos abertos à comunicação social, destaque para exercícios de passes, tabelas e finalização, em que um obstáculo, a simular um jogador, 'fazia' de central.