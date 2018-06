Adrien: “É isto que um profissional de futebol quer”

Adrien Silva foi titular por Portugal pela primeira vez neste Mundial e falou aos microfones da RTP sobre o jogo contra o Irão, a pressão dentro do estádio, e sobre o que aí vem. :“A este nível já disputámos muitos jogos com este nível de pressão. É isto que um profissional de futebol quer: disputar estes jogos nestes palcos. Mas graças a Deus correu bem. Desde o princípio que estamos aqui na luta, a representar as cores da melhor forma possível. Queríamos chegar aos oitavos, portanto, agora, é passo a passo. Ainda não pensámos no Uruguai, só estávamos preocupados em resolver a passagem aos oitavos de final”.