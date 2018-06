Aqui está o onze de Portugal

Fernando Santos decidiu mudar três peças na equipa que vai defrontar o Irão no jogo decisivo que pode ditar o apuramento de Portugal para os oitavos de final. Assim sendo, Adrien joga no lugar de João Moutinho, Quaresma no lugar de Bernardo e André Silva no de Gonçalo Guedes.

Onze de Portugal: Patrício; Cécric, Pepe, Fonte, Raphaël; William, Adrien, João Mário e Quaresma. Ronaldo e André Silva