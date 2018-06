João Mário: “Isto com o VAR é complicado, há muita interrupção”

João Mário, que jogou novamente como médio esquerdo da seleção nacional, referiu-se a alguns momentos do jogo. Preferindo relativizar as dificuldades, o médio contratualmente ligado ao Inter de Milão falou no lado bom: passar aos oitavos de final. Para o final, uma crítica a uma certa e determinada tecnologia: “Não, não, o mais importante era passarmos e conseguimos. Infelizmente, sofremos um golo a acabar. Agora, é passo a passo. Vamos jogar com uma excelente equipa, mas nós também somos. Isto com o VAR é difícil, porque há muita interrupção”