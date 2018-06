Pouco barulho que quero dormir: Ronaldo foi à janela pedir silêncio aos adeptos

Dormir? Nem pensar. Os adeptos do Irão foram para junto do hotel da seleção portuguesa, durante a noite, e entoaram cânticos de apoio à seleção do Irão, ao som de vuvuzelas.

Cristiano Ronaldo viu-se mesmo obrigado a fazer um apelo aos adeptos. O capitão da seleção foi à janela e, por gestos, pediu para não fazerem barulho, para que conseguisse dormir.

Segundo avança a Rádio Renascença, os adeptos iranianos acederam ao pedido do capitão, mas a festa voltou minutos depois. Foi necessário o reforço de segurança à volta do hotel, o corte de trânsito e o condicionamento da passagem de peões nas ruas contíguas ao hotel para que houvesse tranquilidade.

A calma só voltou por volta da 00h30, refere a Renascença.

Portugal e Irão defrontam-se hoje às 19h (hora portuguesa), na Arena de Saransk, para disputar uma vaga nos oitavos de final do Mundial 2018. A partida será dirigida pelo árbitro paraguaio Enrique Cáceres.

Portugal e Espanha lideram o grupo B com quatro pontos, enquanto o Irão de Carlos Queiroz tem três, e Marrocos, já afastado, ainda não pontuou.