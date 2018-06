Marcelo abraçou os jogadores e fez uma curiosa comparação com a sua carreira académica

Na sexta-feira no Rock In Rio, no sábado em Sochi. O presidente omnipresente assistiu in loco ao Uruguai 2-1 Portugal que ditou o afastamento da seleção nacional do Mundial2018 e revelou o que contou aos jogadores após a derrota.

“Disse o seguinte. Que em primeiro lugar que na vida de todos nós há dias melhores e dias piores e dei o meu exemplo, que na minha carreira académica, como comentador e como político houve dias em que achei que tinha feito tudo e que por um bocadinho correu mal Isto pode acontecer a todos. E aquilo que lhes queria dizer e disse em nomes dos portugueses é que lhes queria agradecer por estes dias de alegria. Foram quinze dias, três semanas de alegrias e de sonhos. O país vibrou, encheu as praças, por isso fico-lhes eternamente grato pelos sonhos que permitiram alimentar e pelas alegrias que proporcionaram”