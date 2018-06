Ronaldo e a incógnita sobre o seu futuro na seleção

O capitão da seleção nacional não foi taxativo quando lhe perguntaram pelo seu futuro na equipa das quinas. Preferiu falar do orgulho que tem em servir Portugal e do facto de ter desfrutado do Mundial apesar de “não ter sido brilhante”.

“Queríamos ganhar, batemo-nos bem, melhor do que o adversário. Quem marca mais golos é que ganha, infelizmente é assim. Fizemos tudo, eu pessoalmente estou muito orgulhoso de representar Portugal e ser capitão. Desfrutei bastante desta competição, com todas as pessoas: staff, jogadores, toas a equipas que estiveram inseridas. Hoje é um dia triste mas temos de estar orgulhosos. Podíamos passar tranquilamente, mas os golos fizeram a diferença. Portugal vai continuar a dar muitas alegrias aos portugueses. Uma palavra de apreço para eles. O meu futuro? Temos de pensar neste momento e a competição foi boa; há mais oportunidades para falar no futuro. Não é um balanço brilhante.”