13 minutos e 50 segundos: o tempo que Neymar esteve deitado no relvado neste Mundial

Um dia isto tinha de acontecer: a televisão suíça RTS Sport fez as contas ao tempo perdido por Neymar, após sofrer faltas, no Mundial2018 e chegou à seguinte conclusão: 13 minutos e 50 jogos, 207,5 segundos por jogo.

Segundo a RTS Sport, aliás, foi contra o México que Neymar esteve mais tempo a contorcer-se com dores: cinco minutos e meio, três deles após o pisão de Layún no tornozelo. Foi a propósito disto que o treinador do México, Juan Carlos Osorio, disse que era preciso acabar com “palhaçadas” porque o futebol era um jogo para homens.

A favor de Neymar está a seguinte estatística: o brasileiro já sofreu 23 faltas durante o Mundial.