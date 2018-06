Raio X: A Sérvia e o talento que raramente os leva a algum lado

Ranking FIFA: 34º

Presenças em Mundiais: 12 (1930, 1950, 1954, 1958, 1962, 1974, 1982, 1990, 1998, 2006, 2010 e 2018)

Jogos no Mundial 2018: Costa Rica (17 junho, 13h, SportTV); Suíça (22 junho, 19h, SportTV); Brasil (27 junho, 19h, SportTV)

Mladen Krstajic chega a selecionador sérvio já depois de terminada a qualificação para o Mundial (era adjunto do até então selecionador principal Slavoljub Muslin) e a principal alteração foi ao nível do sistema de jogo, que agora é o 4-2-3-1 (ou 4-3-3) em vez do 3-4-3.

Além de contar com uma mistura entre jogadores mais experientes, como, por exemplo, os defesas Kolarov e Ivanovic, e jogadores mais jovens, como Zivkovic e Milinkovic-Savic, a seleção sérvia consegue também unir a capacidade física à qualidade técnica e criatividade, ao contar com médios como Matic, Milinkovic-Savic, Milivojevic e Ljajic.

Nos corredores laterais, os extremos Dusan Tadic, do Southampton, e Filip Kostic, do Hamburgo, são, através da sua velocidade e qualidade técnicas, os principais desequilibradores, sendo que, em zonas de finalização o destaque é Mitrovic, do Fulham, muito poderoso fisicamente.

Onze provável

Jogador chave

Nemanja Matic, 29 anos, médio defensivo do Manchester United, é fundamental tanto no momento defensivo (muito agressivo e inteligente taticamente) como no momento ofensivo (critério e qualidade técnica com que organiza o processo ofensivo).

Jogador a seguir

Sergej Milinkovic-Savic, 23 anos, poderoso médio da Lazio que consegue conjugar a capacidade física com a qualidade técnica, revelando ainda grande capacidade concretizadora, como demonstram os 14 golos que marcou esta época pelo clube italiano.

Convocados

Guarda-redes: Vladimir Stojkovic (Partizan Belgrado), Predrag Rajkovic (Maccabi Telavive/Isr) e Marko Dmitrovic (Eibar/Esp).



Defesas: Aleksandar Kolarov (Roma/Ita), Antonio Rukavina (Villarreal/Esp), Milan Rodic (Estrela Vermelha), Branislav Ivanovic (Zenit/Rus), Uros Spajic (Anderlecht/Bel), Milos Veljkovic (Werder Bremen/Ale), Dusko Tosic (Besiktas/Tur) e Nikola Milenkovic (Fiorentina/Ita).



Médios: Nemanja Matic (Manchester United/Ing), Luka Milivojevic (Crystal Palace/Ing), Marko Grujic (Cardiff City/Ing), Dusan Tadic (Southampton/Ing), Andrija Zivkovic (Benfica/POR), Filip Kostic (Hambourg/Ale), Nemanja Radonjic (Estrela Vermelha), Sergej Milinkovic-Savic (Lazio/Ita) e Adem Ljajic (Torino/Ita).

Avançados: Aleksandar Mitrovic (Fulham/Ing), Aleksandar Prijovic (PAOK/Gre) e Luka Jovic (Eintracht Frankfurt/Ale).