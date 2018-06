Matic: "Tentei deixar Mourinho furioso, mas infelizmente estamos fora"

Para um Sérvia-Brasil, a zona mista da Otkrytie Arena não está particularmente cheia. Ou pelo menos não tão cheia quanto o caos do pré-jogo faria prever quando se entrava no Media Center.

Era o caos: jornalistas a trabalhar no chão, dezenas agrupados junto às televisões para ver o epílogo do Grupo F, Suécia a ganhar por três ao México de um lado, Coreia do Sul a surpreender a Alemanha do outro, só caras incrédulas como se este Mundial testasse a cada dia todas as teorias da lógica e da lei do mais forte.

Mas a lei da selva imperou mesmo no jogo entre a canarinha e os sérvios, equipa cheia de jogadores com ligação a Portugal. Tentamos Zivkovic. Zivkovic uma: nem sequer olha. Zivkovic duas: outra vez desprezo. Zivkovic três: olhos no chão até ao autocarro.

Felizmente no intervalo destas três tentativas, avistámos Nemanja Matic. O ex-Benfica, agora homem de confiança de Mourinho no Man. United, ouve “Portugal” e primeiro dá ares que não vai parar. Mas depois faz uma espécie de revienga acompanhada com um som que diz “que má onda seria ignorar esta rapaziada” e vamos lá a duas ou três perguntas.

E foram mesmo três perguntas.

“Posso responder em inglês?”, pergunta-nos logo após a primeira questão. O certo é que no final já era na nossa língua que falava.

Antes do Mundial, José Mourinho disse que preferia que a Sérvia fosse eliminada cedo para estares mais fresco para a nova época.

Eu vi que ele tinha dito que desejava que eu fosse para casa rapidamente. Eu tentei deixá-lo furioso, tentei qualificar-me neste grupo mas infelizmente estamos fora. Mas é normal que ele queira que os seus jogadores estejam frescos para a pré-temporada, como vocês sabem a Premier League é muito difícil, tens muitos jogos, depois ainda tens a Liga dos Campeões, duas taças… Eu percebo-o, mas tentei mesmo fazer o meu melhor.

O Mourinho está cá em Moscovo como comentador. Já te enviou alguma mensagem?

Não sei, não vi. Tenho o telemóvel desligado!

Nesta equipa do Brasil está um futuro colega de equipa, o Fred. Falaste com ele?

Sim, estive com ele depois do jogo. É um grande jogador, penso que vai trazer qualidade. Vamos ver, vamos ver. Ele é médio como eu e acho que vamos ligar muito bem em campo.