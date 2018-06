Raio X: Coreia do Sul, pouco poder de fogo e poucas expetativas

Ranking FIFA: 57º

Presenças em Mundiais: 10 (1954, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014 e 2018)

Jogos no Mundial 2018: Suécia (18 junho, 13h, RTP1 e SportTV); México (23 junho, 16h, SportTV); Alemanha (27 junho, 15h, RTP1 e SportTV)

A seleção coreana comanda por Shin Tae-yong (substituiu o alemão Uli Stielike a dois jogos do fim da qualificação) apurou-se para o Mundial em segundo lugar do grupo, a sete pontos do primeiro classificado, o Irão de Carlos Queiroz, e com apenas mais dois pontos do que o terceiro classificado, a Síria.

Utilizando o sistema de jogo 4-4-2, a seleção da Coreia do Sul revela muitas dificuldades defensivas, tanto do ponto de vista individual como coletivo.

No meio-campo e ataque contam com alguns jogadores interessantes, onde se destacam o médio Sung-Yueng, do Swansea, pela qualidade no passe e desarme, o extremo/avançado Son Heung-Min, do Tottenham, pela qualidade técnica com que cria e finaliza, bem como pela capacidade nos movimentos de rutura, e o jovem avançado Hwang Hee-Chan, do RB Salzurgo, pela velocidade e qualidade técnicas.

Jogador chave

Son Heung-Min, 25 anos, extremo/avançado do Tottenham, foi o melhor marcador da fase de qualificação e vem de uma época na qual fez 18 golos e 11 assistências. Será a principal ameaça à baliza adversária.

Jogador a seguir

Hwang Hee-Chan, 22 anos, avançado do RB Salzburgo que se destaca pela velocidade e pela qualidade técnica que oferece em zonas de finalização.

Convocados

Guarda-redes: Kim Seung-gyu (Vissel Kobe/Jap), Kim Jin-hyeon (Cerezo Osaka/Jap) e Cho Hyun-woo (Daegu FC).

Defesas: Kim Young-gwon (Guangzhou Evergrande/Chn), Jang Hyun-soo (FC Tóquio/Jap), Jung Seung-hyeon (Sagan Tosu/Jap), Yun Yong-sun (Seongnam FC), Oh Ban-suk (Jeju United), Kim Min-woo (Sangju Sangmu), Park Joo-ho (Ulsan Hyundai), Hong Chul (Sangju Sangmu), Go Yo-han (FC Seul) e Lee Yong (Jeonbuk Hyundai Motors).



Médios: Ki Sung-yueng (Swansea City/Ing), Jung Woo-young (Vissel Kobe/Jap), Ju Se-jong (Asan Mugunghwa FC), Koo Ja-cheol (Augsburgo/Ale), Lee Jae-sung (Jeonbuk Hyundai Motors), Lee Seung-woo (Verona/Ita) e Moon Seon-min (Incheon United).



Avançados: Kim Shin-wook (Jeonbuk Hyundai Motors), Son Heung-min (Tottenham/Ing) e Hwang Hee-chan (Red Bull Salzburgo/Aut).