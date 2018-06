Raio X: Bélgica, uma seleção de mágicos com um toque espanhol e outro francês

Ranking FIFA: 3º

Presenças em Mundiais: 13 (1930, 1934, 1938, 1954, 1970, 1982, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2014 e 2018)

Jogos no Mundial 2018: Panamá (18 junho, 16h, SportTV); Tunísia (23 junho, 13h, SportTV); Inglaterra (28 junho, 19h, SIC e SportTV)

A seleção belga, comandada pelo espanhol Roberto Martínez (que tem como adjunto o ex-internacional francês Thierry Henry), tem uma quantidade incrível de jogadores evoluídos tecnicamente e muito criativos, o que favorece muito a ideia de jogo de posse e ataque apoiado que gostam de por em prática.

Organizada no sistema de jogo 3-4-2-1, o destaque da linha defensiva é Jan Vertongen, do Tottenham, pela qualidade que oferece na primeira fase de construção, seja através do passe ou em condução.

Do meio campo para a frente surgem os mágicos Hazard, do Chelsea, De Bruyne, do City e Mertens, do Nápoles, por toda a qualidade que oferecem no corredor central.

Além do que criam pelo meio, o facto de seleção belga povoar o corredor central ofensivo com tantos jogadores tão talentosos “obriga” o adversário a concentrar-se muito na zona central, dando espaço nos corredores laterais que Meunier, na direita, e Carrasco, na esquerda, usam para, através de cruzamentos, servir o poderoso fisicamente Lukaku, do Manchester United.

Onze provável

Jogador chave

EMMANUEL DUNAND/GETTY

Eden Hazard, 27 anos, o extremo esquerdo do Chelsea é o principal desequilibrador da seleção belga. No corredor central, destaca-se pela criatividade e capacidade de drible em espaços curtos.

Jogador a seguir

Vincent VAN DOORNICK

Youri Tielemans, 21 anos, médio centro do Mónaco que deverá ser suplente mas cuja qualidade técnica ao nível do passe e condução de bola poderá ser importante quando for chamado a entrar.

Convocados

Guarda-redes: Koen Casteels (Wolfsburgo/Ale), Thibaut Courtois (Chelsea/Ing) e Simon Mignolet (Liverpool/Ing).

Defesas: Toby Alderweireld (Tottenham/Ing), Dedryck Boyata (Celtic/Esc), Leander Dendoncker (Anderlecht), Vincent Kompany (Manchester City/Ing), Thomas Meunier (Paris Saint-Germain/Fra), Jan Vertonghen (Tottenham/Ing) e Thomas Vermaelen (FC Barcelona/Esp).



Médios: Yannick Carrasco (Dalian Aerbin/Chn), Nacer Chadli (West Bromwich/Ing), Kévin De Bruyne (Manchester City/Ing), Moussa Dembélé (Tottenham/Ing), Marouane Fellaini (Manchester United/Ing), Youri Tielemans (Mónaco/Fra) e Axel Witsel (Tianjin Quanjian/Chn).



Avançados: Michy Batshuayi (Borussia Dortmund/Ale), Eden Hazard (Chelsea/Ing), Thorgan Hazard (Borussia Mönchengladbach/Ale), Adnan Januzaj (Real Sociedad/Esp), Romelu Lukaku (Manchester United/Ing) e Dries Mertens (Nápoles/Ita).