Raio X: Inglaterra, a pátria do futebol agora é jovem e pouco experiente

Ranking FIFA: 12º

Presenças em Mundiais: 13 (1950, 1954, 1958, 1962, 1966 - vencedor, 1970, 1982, 1986, 1990, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014 e 2018)

Jogos no Mundial 2018: Tunísia (18 junho, 19h, RTP1 e SportTV); Panamá (24 junho, 13h, SportTV); Bélgica (28 junho, 19h, SIC e SportTV)

A seleção inglesa, comandada por Gareth Southgate, não prima pela criatividade com que ataca, mas tem jogadores muito rápidos e fortes tecnicamente - e, também, jovens e pouco experientes, já que a seleção inglesa é a mais nova e com menos internacionalizações do Mundial.

Defensivamente, são muito competentes, principalmente porque no onze inicial contam com vários jogadores cujas principais qualidades se verificam no momento defensivo.

Organizada no sistema de jogo 3-4-2-1, o destaque na linha defensiva é o central John Stones, do Manchester City, pela qualidade que oferece na primeira fase de construção.

No duplo pivô do meio-campo, Eric Dier e Jordan Henderson garantem os equilíbrios defensivos e critério em posse, para que, na frente, Dele Alli e Sterling tenham mais liberdade para criar no espaço entre linhas do adversário, e Rose e Trippier possam subir para dar profundidade pelos corredores laterais.

O maior destaque em termos ofensivos é o ponta-de-lança Harry Kane, do Tottenham, pela capacidade e inteligência nos movimentos de rutura e pela qualidade na finalização.

Onze provável

Jogador chave

Alex Livesey/Getty

Harry Kane, 24 anos, avançado do Tottenham que é um jogador com muita qualidade na finalização e com grande capacidade de ganhar as costas da linha defensiva adversária. Vem de uma época onde marcou 41 golos em 48 jogos em todas as competições.

Jogador a seguir

Alex Livesey/Getty

Dele Alli, 22 anos, médio ofensivo do Tottenham que é muito bom tecnicamente, ao nível do passe e remate. Vem de uma grande época onde marcou 14 golos e fez 17 assistências em todas as competições

Convocados

Guarda-redes: Jordan Pickford (Everton), Jack Butland (Stoke), Nick Pope (Burnley).



Defesas: Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Kyle Walker (Man. City), Kieran Trippier (Tottenham), Danny Rose (Tottenham), Harry Maguire (Leicester), Phil Jones (Man. Utd), John Stones (Man. City), Gary Cahill (Chelsea).

Médios: Jordan Henderson, (Liverpool), Eric Dier (Tottenham), Dele Alli (Tottenham), Jesse Lingard (Man. Utd), Ashley Young (Man. Utd), Fabian Delph (Man. City), Ruben Loftus-Cheek (Chelsea).



Avançados: Raheem Sterling (Man. City), Jamie Vardy (Leicester), Harry Kane (Tottenham), Marcus Rashford (Man. Utd), Danny Welbeck (Arsenal).