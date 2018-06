Raio X: Tunísia, seleção que quer repetir 1978 e esquecer 1998, 2002 e 2006

Ranking FIFA: 21º

Presenças em Mundiais: 5 (1978, 1998, 2002, 2006 e 2018)

Jogos no Mundial 2018: Inglaterra (18 junho, 19h, RTP1 e SportTV); Bélgica (23 junho, 13h, SportTV); Panamá (28 junho, 19h, SportTV)

A seleção tunisina comandada por Nabil Maâloul (cuja melhor participação foi em 1978, quando conquistou três pontos, já que em 1998, 2002 e 2006 fez apenas um ponto em cada um dos anos) gosta de progredir em campo de forma apoiada, embora a pouca qualidade técnica de alguns jogadores do setor recuado os prejudique em alguns momentos.

Organizada no sistema de jogo 4-2-3-1, os dois extremos procuram receber a bola em zonas interiores, deixando a largura a cabo dos dois defesas laterais, sendo que o defesa esquerdo Ali Maaloul, do Al Ahly, se destaca mais em termos ofensivos.

No meio-campo surge Ellyes Skhiri como um dos elementos do duplo pivô, sendo ele o principal responsável por ligar as fases do processo ofensivo.

Na frente de ataque, o avançado Wahbi Khazri é o principal responsável pelos desequilíbrios através da sua velocidade, qualidade técnica e capacidade de finalização.

Onze provável

Jogador chave

Agence Nice Presse

Wahbi Khazri, 27 anos, extremo/avançado do Sunderland que esta época jogou no Rennes, por empréstimo, destaca-se pela capacidade física e pela qualidade no 1x1 ofensivo e na finalização.

Jogador a seguir

Quality Sport Images

Ellyes Skhiri, 23 anos, médio defensivo do Montpellier que se destaca pela qualidade que oferece na fase de construção, principalmente através do passe.