Raio X: Colômbia, o dez James mais dez

Ranking FIFA: 16º

Presenças em Mundiais: 6 (1962, 1990, 1994, 1998, 2014 e 2018)

Jogos no Mundial 2018: Japão (19 junho, 13h, RTP1 e SportTV); Polónia (24 junho, 19h, RTP1 e SportTV); Senegal (28 junho, 15h, SportTV)

A seleção colombiana comandada pelo experiente José Pékerman tem como principal fragilidade a sua organização defensiva, concedendo por vezes muito espaço dentro do bloco defensivo.

Organizada no sistema de jogo 4-2-3-1, tem no eixo central da defesa Yerry Mina e Davison Sánchez, uma dupla de centrais que oferece qualidade na primeira fase de construção.

O duplo pivô de meio-campo é composto por Carlos Sánchez e Wiilmar Barrios, dois jogadores que se destacam principalmente pela capacidade na recuperação de bola, sendo que a criatividade ofensiva fica a cargo de James Rodríguez, na posição de número 10. É ele o principal criador no corredor central, sendo também determinante em zonas de finalização.

No corredor lateral direito, a velocidade e verticalidade de Cuadrado será o principal fator de desequilíbrio, sendo que em zonas de finalização surge o avançado Ramadel Falcao, do Mónaco, que é a principal ameaça à baliza adversária pela tremenda qualidade com que se movimenta e finaliza.

Onze provável

Jogador chave

RAUL ARBOLEDA/GETTY

James Rodríguez, 26 anos, médio ofensivo do Bayern de Munique, é o jogador mais evoluído tecnicamente da seleção colombiana, o que, aliado à sua criatividade, o torna no maior desequilibrador em termos ofensivos.

Jogador a seguir

Aurelien Meunier/Getty

Davinson Sánchez, 22 anos, defesa central do Tottenham que se destaca pela velocidade e qualidade técnicas. Na sua primeira época em Inglaterra, participou em 43 jogos em todas as competições, sempre com regularidade.

Convocados

Guarda-redes: José Fernando Cuadrado (Once Caldas), David Ospina (Arsenal/Ing) e Camilo Vargas (Deportivo Cali).



Defesas: Santiago Arias (PSV Eindhoven-Hol), Frank Fabra (Boca Juniors/Arg), Yerry Mina (Barcelona/Esp), Johan Mojica (Girona/Esp), Óscar Murillo (Pachuca/Mex), Davinson Sánchez (Tottenham/ing) e Cristian Zapata (AC Milan/Ita).



Médios: Abel Aguilar (Deportivo Cali), Wílmar Barrios (Boca Juniors/Arg), Juan Cuadrado (Juventus/Ita), Jefferson Lerma (Levante/Esp), Juan Fernando Quintero (River Plate/Arg), James Rodríguez (Bayern Munique/Ale), Carlos Sánchez (Espanyol/Esp) e Mateus Uribe (América/Mex).



Avançados: Carlos Bacca (Villarreal/Esp), Miguel Borja (Palmeiras/Bra), Radamel Falcão (Monaco/Fra), José Heriberto Izquierdo (Brighton/Ing) e Luis Fernando Muriel (Sevilha/Esp).