Raio X: Dinamarca, a seleção que balança entre o criativo e o agressivo

Ranking FIFA: 12º

Presenças em Mundiais: 5 (1986, 1998, 2002, 2010 e 2018)

Jogos no Mundial 2018: Peru (16 junho, 17h, SportTV); Austrália (21 junho, 13h, SportTV); França (26 junho, 15h, SportTV)

A seleção orientada pelo norueguês Age Hareide (Morten Olsen saiu em 2015, depois de 15 anos a liderar a equipa) utiliza o 4-2-3-1 como sistema de jogo e consegue alternar entre um futebol mais direto e focado em ganhar as segundas bolas e um futebol mais apoiado e técnico.

A linha defensiva é comandada pelo experiente capitão Simon Kjaer, do Sevilha (Espanha). À sua frente, como um dos elementos do duplo-pivot, destaca-se Thomas Delaney, do Werder Bremen (Alemanha), médio com boa chegada à área e importante nas segundas bolas.

Na frente, destacam-se os extremos Yossuf Poulsen, do Leipzig (Alemanha), e Pione Sisto do Celta de Vigo (Espanha), pela capacidade em criar desequilíbrios pelos corredores laterais através da velocidade e capacidade no 1x1, e Christian Eriksen, do Tottenham (Inglaterra), pela qualidade técnica e criatividade que oferece em zonas de criação no corredor central.

Onze provável

Jogador chave

Lars Ronbog/Getty

Christian Eriksen, 26 anos, criativo médio ofensivo do Tottenham que se destaca pela qualidade técnica e pela criatividade que demonstra. Muito forte nas bolas paradas e nos remates de fora da área.

Jogador a seguir

Lars Ronbog

Pione Sisto, 23 anos, extremo do Celta de Vigo (Espanha) que ainda só tem 12 internacionalizações. É muito rápido e forte tecnicamente, principalmente no 1x1 ofensivo.

Convocados

Guarda-redes: Frederik Ronnow (Brondby/Din), Jonas Lössl (Huddersfield/Ing) e Kasper Schmeichel (Leicester/Ing).



Defesas: Andreas Christensen (Chelsea/Ing), Henrik Dalsgaard (Brentford/Ing), Jannik Vestergaard (Borussia Mönchengladbach/Ale), Jens Stryger Larsen (Udinese/Ita), Jonas Knudsen (Ipswich/Ing), Mathias Jorgensen (Huddersfield/Ing) e Simon Kjaer (Sevilha/Esp).



Médios: Christian Eriksen (Tottenham/Ing), Lasse Schöne (Ajax/Hol), Lukas Lerager (Bordéus/Fra), Michael Krohn-Dehli (Deportivo/Esp, Thomas Delaney (Werder Bremen/Ale) e William Vitved Kvist (FC Copenhaga/Din).



Avançados: Andreas Cornelius (Atalanta/Ita), Kasper Dolberg (Ajax/Hol), Martin Braithwaite (Bordéus/Fra), Nicolai Jorgensen (Feyenoord/Hol), Pione Sisto (Celta Vigo/Esp), Viktor Fischer (FC Copenhaga/Din) e Yussuf Yurary Poulsen (Leipzig/Ale).