Raio x: Peru, uma história de perseverança

Ranking FIFA: 11º

Presenças em Mundiais: 5 (1930, 1970, 1978, 1982 e 2018)

Jogos no Mundial 2018: Dinamarca (16 junho, 17h, SportTV); França (21 junho, 16h, SportTV); Austrália (26 junho, 15h, SportTV)

36 anos depois da última participação num Mundial, a seleção do Peru marcará finalmente presença na Rússia, com o argentino Ricardo Gareca como selecionador e com Paolo Guerrero, que conseguiu mesmo escapar a um castigo mais pesado (por ter tomado chá com cocaína), como avançado.

Utilizando o 4-2-3-1 como sistema de jogo, a seleção peruana gosta de praticar um futebol apoiado desde trás, procurando progredir em campo através de passes curtos e combinações próximas.

No duplo pivô do meio campo, Renato Tapia, do Feyenoord, e Yotún, do Orlando City, asseguram a ligação entre a fase de construção e criação pelo corredor central.

No apoio ao ponta-de-lança, que é Paolo Guerrero, destacam-se o médio ofensivo Christian Cueva, do São Paulo, pela qualidade em zonas de criação, e os extremos Jefferson Farfán, do Lokomotiv, e André Carrillo, do Watford, pela velocidade e qualidade técnica com que desequilibram nos corredores laterais.

Onze provável

Jogador chave

Paolo Guerrero, 34 anos, experiente ponta-de-lança do Flamengo, estará mesmo no Mundial, uma vez que lhe viu ser levantada a suspensão por um controlo positivo no teste de doping. Conta com 33 golos marcados pela seleção peruana e será fundamental em zonas de finalização.

Jogador a seguir

Renato Tapia, 22 anos, médio do Feyenoord, muito inteligente e com qualidade no passe e em condução, destaca-se pela capacidade que tem em ligar as fases do processo ofensivo.

Convocados

Guarda-redes: Pedro Gallese (Veracruz, Mex), José Carvallo (UTC) e Carlos Cáceda (Municipal).

Defesas: Luis Advíncula (Lobos, Mex), Miguel Araujo (Alianza Lima), Aldo Corzo (Universitário), Nilson Loyola (Melgar), Christian Ramos (Veracruz, Mex), Alberto Rodríguez (Junior, Col), Anderson Santamaría (Puebla, Mex) e Miguel Trauco (Flamengo, Bra).



Médios: Pedro Aquino (Lobos, Mex), Wilmer Cartagena (Veracruz, Mex), Christian Cueva (São Paulo, Bra), Edison Flores (Aalborg, Din), Paolo Hurtado (Vitória Guimarães, Por), Andy Polo (Portland Timbers, EUA), Renato Tapia (Feyernoord, Hol) e Yoshimar Yotún (Orlando City, EUA).



Avançados: André Carrillo (Watford, Ing), Raúl Ruidíaz (Morelia, Mex), Jefferson Farfán (Lokomotiv, Rus) e Paolo Guerrero (Flamengo, Bra).