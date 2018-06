Raio X: a Argentina de... bom, vocês sabem quem

Ranking FIFA: 5º

Presenças em Mundiais: 17 (1930, 1934, 1958, 1962, 1966, 1974, 1978 - vencedor, 1982, 1986 - vencedor, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014 e 2018)

Jogos no Mundial 2018: Islândia (16 junho, 14h, SportTV); Croácia (21 junho, 19h, SportTV); Nigéria (26 junho, 19h, SportTV)

Organizada em 4-2-3-1 ou 3-4-2-1, a seleção comandada por Jorge Sampaoli é adepta do futebol de posse, procurando construir apoiado desde trás, sempre com o objetivo de fazer a bola chegar ao espaço entre a linha defensiva e a linha média adversárias.

Em zonas mais recuadas da construção, destaca-se Otamendi, do Manchester City, pela qualidade que oferece ao nível do passe e condução de bola. No meio-campo, Lo Celso, do PSG, surge no duplo pivô e é o principal responsável por ligar a fase de construção com a de criação, seja através do passe vertical ou da condução da bola.

Nos corredores laterais, o seu colega de equipa Di Maria, do PSG, oferece largura e profundidade no corredor lateral esquerdo, onde procura acima de tudo desequilibrar através de lances individuais, enquanto Lanzini, do West Ham, se aproxima mais do corredor central.

Depois, Lionel Messi surge no espaço entre linhas do adversário, atrás de Higuain ou Aguero, e é, claro, da sua genialidade que se espera que nasçam os lances de maior perigo. Está tudo nos ombros dele.

Onze provável

Jogador chave

Lionel Messi, 31 anos, do Barcelona. Ainda é preciso dizer mais alguma coisa sobre ele?

Jogador a seguir

Gabriel Rossi

Giovani Lo Celso, 22 anos, médio centro do PSG, muito inteligente e com grande qualidade técnica, tanto na condução de bola como no passe. Fundamental a ligar as fases do processo ofensivo.

Convocados

Guarda-redes: Sergio Romero (Manchester United), Franco Armani (River Plate) e Wilfredo Caballero (Chelsea).



Defesas: Gabriel Mercado (Sevilha), Federico Fazio (Roma), Nicolás Otamendi (Manchester City), Cristian Ansaldi (Torino), Nicolás Tagliafico (Ajax) e Marcos Rojo (Manchester United).



Médios: Ever Banega (Sevilha), Javier Mascherano (Hebei Fortune), Eduardo Salvio (Benfica), Lucas Biglia (Milan), Angel Di María (PSG), Giovani Lo Celso (PSG), Manuel Lanzini (West Ham), Maximiliano Meza (Independiente) e Marcos Acuña (Sporting).



Avançados: Lionel Messi (Barcelona), Sergio Agüero (Manchester City), Gonzalo Higuaín (Juventus), Paulo Dybala (Juventus) e Cristian Pavón (Boca).