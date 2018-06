Raio X: Panamá, estreantes desconhecidos

Ranking FIFA: 55º

Presenças em Mundiais: 1 (2018)

Jogos no Mundial 2018: Bélgica (18 junho, 16h, SportTV); Inglaterra (24 junho, 13h, SportTV); Tunísia (28 junho, 19h, SportTV)

Outra das estreantes em Mundiais, a seleção do Panamá, comandada pelo colombiano Hernán Darío Gómez, é bastante fraca tanto individual como coletivamente, pelo que o melhor que se pode esperar é que sejam... competitivos.

Organizada no sistema de jogo em 5-4-1, tem como maior preocupação o povoamento da linha defensiva, onde surge como destaque o capitão Román Torres, e do meio-campo, para após a recuperação da bola saírem rápido em transição.

Ofensivamente conta com pouquíssima qualidade individual, sendo que os maiores destaques são o experiente médio Gabriel Gómez, do Atlético Bucamaranga (Colômbia), que já passou por Portugal, onde jogou no Belenenses de Jorge Jesus, e os avançados Gabriel Torres, melhor marcador na fase de qualificação, e Blas Pérez, que já conta 114 internacionalizações e 40 golos pela seleção.

Onze provável

Jogador chave

Maja Hitij - FIFA

Román Torres, 32 anos, defesa central do Seattle Sounders que é o capitão e voz de comando da linha defensiva da seleção. Destaca-se pela sua envergadura física e pela capacidade nos duelos pelo ar.

Jogador a seguir

Maja Hitij - FIFA

Ismael Díaz, 21 anos, avançado ex-FC Porto B que atualmente joga na equipa secundária do Deportivo e que se destaca pela velocidade e qualidade técnica com que desequilibra em termos ofensivos.

Convocados

Guarda-redes: Jaime Penedo, José Calderón e Alex Rodríguez.



Defesas: Michael Amir Murillo, Adolfo Machado, Harold Cummings, Román Torres, Felipe Baloy, Fidel Escobar, Éric Davis e Luis Ovalle.



Médios: Gabriel Gómez, Aníbal Godoy, Armando Cooper, Alberto Quintero, Édgar Yoel Bárcenas, Valentín Pimentel e José Luis Rodríguez.



Avançados: Blas Pérez, Luis Tejada, Gabriel Torres, Abdiel Arroyo e Ismael Díaz.