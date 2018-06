Raio X: Polónia, Lewandowski a marcar e logo se vê

Ranking FIFA: 8º

Presenças em Mundiais: 6 (1938, 1974, 1978, 1982, 1986, 2002, 2006 e 2018)

Jogos no Mundial 2018: Senegal (19 junho, 16h, SportTV); Colômbia (24 junho, 19h, RTP1 e SportTV); Japão (28 junho, 15h, RTP1 e SportTV)

A seleção polaca, comandada por Adam Nawalka, gosta de atacar de forma rápida, mas apoiada, sendo que no último terço procura muito os corredores laterais para servir quem aparece em zonas de finalização.

Organizada no sistema de jogo 4-2-3-1, contam com a experiência e critério em posse do médio Krychowiak, do WBA, no duplo pivô de meio-campo e com a qualidade técnica e criatividade de Zielinski, do Nápoles, no espaço entre a linha média e a linha defensiva do adversário.

Os corredores laterais são para os extremos Blaszczykowski, do Wolfsburgo, e Grosicki, do Hull City, que procuram desequilibrar através da sua velocidade e qualidade no cruzamento.

Na área, o mortífero Robert Lewandowski, do Bayern, é a principal ameaça à baliza adversária, dada a sua qualidade técnica e a sua frieza no momento da finalização, sendo que o previsivelmente suplente Arkadiusz Milik também poderá ser muito importante em zonas de finalização sempre que for chamado a entrar.

Onze provável

Jogador chave

MB Media

Robert Lewandowski, 29 anos, ponta-de-lança do Bayern que é o melhor jogador da seleção polaca e o principal responsável pela finalização: em 93 internacionalizações já conta com 52 golos marcados.

Jogador a seguir

ANDRZEJ IWANCZUK/GETTY

Piotr Zielinski, 24 anos, médio centro do Nápoles que na seleção jogará nas costas de Lewandowski, é um jogador muito bom tecnicamente, principalmente na condução de bola e no remate.

Convocados

Guarda-redes: Bartosz Bialkowski (Ipswich/Ing), Lukasz Fabianski (Swansea/Ing) e Wojciech Szczesny (Juventus/Ita).



Defesas: Jan Bednarek (Southampton/Ing), Bartosz Bereszynski (Sampdoria/Ita), Thiago Cionek (SPAL/Ita), Kamil Glik (Mónaco/Fra), Lukasz Piszczek (Borussia Dortmund/Ale), Artur Jedrzejczyk (Légia Varsóvia) e Michal Pazdan (Légia Varsóvia).



Médios: Jakub Blaszczykowski (Wolfsburgo/Ale), Jacek Goralski (Ludogorets/Bul), Kamil Grosicki (Hull/Ing), Grzegorz Krychowiak (West Bromwich/Ing), Rafal Kurzawa (Gornik Zabrze/Pol), Karol Linetty (Sampdoria/Ita), Slawomir Peszko (Lechia Gdansk/Pol), Maciej Rybus (Lokomotiv Moscovo/Rus) e Piotr Zielinski (Nápoles/Ita).



Avançados: Dawid Kownacki (Sampdoria/Ita), Robert Lewandowski (Bayern Munique/Ale), Arkadiusz Milik (Nápoles/Ita) e Lukasz Teodorczyk (Anderlecht/Bel).