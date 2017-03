Lakers abrem mão da dupla que vale mais de €100 milhões. Tudo para serem a pior equipa da NBA

Luol Deng e Timofey Mozgov foram duas das principais contratações dos Los Angeles Lakers para esta época. A dupla, avaliada em mais de €100 milhões, agora deve passar os últimos jogos da equipa no banco de suplentes. O motivo? Os Lakers querem perder.

Segundo a ESPN, Deng, de 31 anos, e Mozgov, de 30 anos, aceitaram a decisão depois de conversarem com o técnico Luke Walton nas últimas semanas. Eles ficarão no banco de suplentes e darão espaço para os jogadores mais jovens da equipa.

A decisão foi tomada porque a equipa de Los Angeles terá mais prejuízo se ganhar jogos do que se perder. Parece estranho, mas não é.

Com 48 derrotas e apenas 20 vitórias na época., a equipa não tem chance alguma de chegar aos playoffs, mas corre o risco de perder a primeira escolha no próximo draft caso melhore o seu desempenho.

Os Lakers só terão a hipótese de escolher um atleta no próximo draft se ficar entre as três piores da liga. Se tiver um desempenho melhor do que este, darão a sua escolha para o Philadelphia 76ers. E a próxima classe de jogadores universitários é considerada uma das mais promissoras dos últimos tempos.

Voltar atrás no tempo

A necessidade de perder existe por causa da negociação de Steve Nash em 2012. A equipa de Los Angeles comprou o canadiano dos Phoenix Suns e incluiu a cláusula de que abriria mão da primeira escolha do draft se não estivesse entre os três piores. Os Suns passaram essa cláusula para os 76ers após outra negociação.

Deng e Mozgov assinaram por quatro anos para jogarem no Staples Center. Os Lakers comprometeram-se a pagar €126 milhões para a dupla - €59 milhões para Mozgov e €67 milhões para Deng. Os atletas não justificaram o investimento da equipa: Mozgov tem média de 7,4 pontos e 4,9 ressaltos, enquanto Deng tem média de 7,6 pontos e 5,3 ressaltos.

Os Los Angeles Lakers passam por um profundo processo de reestruturação. A equipa anunciou, em fevereiro, Magic Johnson como novo responsável pelas operações de basquetebol. O ídolo da década de 80 tem como objetivo trazer a glória de volta para a camisola dourada. São apenas 58 vitórias nos últimos 222 jogos.