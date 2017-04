James Harden é o novo Barbas do Benfica?

O encontro entre os Houston Rockets e os Denver Nuggets, na passada noite de quarta-feira, ficou marcado pelo regresso de James Harden, já recuperado da constipação que o empurrou para fora dos escolhidos do jogo de domingo em Phoenix. Mas o pormenor que sobressaiu no jogador (para além da barba, que já não é uma novidade), foi a indumentária escolhida - uma camisola do Benfica.

O momento em que entrou no pavilhão envergando a camisola dos encarnados foi fotografado, filmado e partilhado nas redes sociais pelo clube americano.

As partilhas e os gostos choveram, quer do lado de lá como do de cá do Atlântico. Por aqui, os benfiquistas encheram-se de orgulho e apressaram-se a comentar e partilhar a publicação, que chegou rapidamente aos 21 mil gostos.

Para além da página oficial do clube da Luz ter partilhado a fotografia, também a NBA Portugal não deixou o momento escapar. Entre os milhares de comentários à publicação, havia quem não acreditasse e jurasse que se tratava de uma montagem, mas também quem visse esta escolha como bom gosto da estrela da NBA e garantisse que lhe traria boa sorte em confrontos futuros. Num dos comentários, pode ler-se: “Existem seis milhões de pessoas a seguir-te agora em Portugal”.

Parece pouco para o homem cuja pilosidade facial angariou 18 mil seguidores no Twitter, mas a verdade é que a sorte esteve do seu lado durante o confronto. No final, o jogador destacou-se como melhor marcador do encontro, com 31 pontos, que contribuíram para a vitória dos Rockets por 110-104.

O “hispter por preguiça”

Do alto do seu 1,96m, Harden ficou conhecido pela farta barba que mantém desde 2009. Estilo? Não. Harden justifica que é apenas demasiado preguiçoso para estar sempre a barbear-se. A verdade é que resultou e esta tornou-se a sua imagem de marca, com vários benefícios comerciais que depois alcançou.

O atleta, de 27 anos, passou três temporadas em Oklahoma, onde tinha um bom nível mas era conhecido apenas como o sexto melhor homem da prova. Agora, a sua carreira parece estar a passar um momento mais feliz: cumpre agora a sua quarta época em Houston, sempre com médias superiores a 25 pontos por jogo.

Esta temporada, é novamente um dos principais candidatos ao prémio de MVP (melhor jogador da fase regular). Nunca conseguiu nenhum título na NBA, mas foi campeão olímpico e mundial pelos EUA. Resta saber se o equipamento encarnado lhe trará sorte, como os adeptos têm prometido.

Outras papoilas saltitantes

James Harden não foi a primeira estrela internacional a vestir o equipamento dos encarnados. Recordemos o dia em que Mike Tyson, o ex-campeão mundial de boxe de pesos pesados, assistiu ao jogo de futebol entre o Benfica e o New York Red Bull, em Julho de 2015, usando uma camisola do Benfica. O famoso ex-pugilista da tatuagem facial explicou que o seu look foi influenciado por um amigo seu, imigrante português.

Para além de Tyson, também Novak Djokovic, o tenista, elegeu as águias como o seu “clube preferido em Portugal”. Em 2007, visitou-nos para jogar no Estoril Open e apresentou-se em court à Benfica, depois de ter assistido a um dérbi no estádio da Luz e lhe ter sido oferecido um equipamento.