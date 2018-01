Kobe Bryant nomeado para os Óscares (a sério)

No princípio era a versão escrita, que surgiu a 29 de novembro de 2015, no site "The Players' Tribune": "Dear Basketball", escreveu então Kobe Bryant, num poema à modalidade à qual dedicou a vida, e da qual se retirou em 2016.

O texto foi tão elogiado (e tão visualizado - foram mais de 50 milhões de visitas de todo o mundo) que, em dezembro de 2017, surgiu mesmo o filme: uma versão animada do poema, com o próprio Kobe Bryant como narrador, e com Glen Keane, habituado a estas andanças animadas ao serviço da Disney, como diretor.

E, esta terça-feira, surgiu a aclamação: "Dear Basketball" foi nomeado para os Óscares, na categoria de melhor curta-metragem de animação (veja AQUI todas as nomeações dos Óscares 2018).

"Dear Basketball" surge acompanhado de outras quatro curtas-metragens animadas, mas já antes, quando o filme foi apontado entre os 10 'pré-candidatos', Kobe Bryant tinha ficado em êxtase.

"Que loucura, não? É fantástico. É mesmo uma loucura, nem acredito. Estou só a apreciar o momento", disse então ao "Deadline".

"Adoro contar histórias, escrever e produzir, e trabalhar com outros talentos para elevar histórias, informar ou inspirar a próxima geração", acrescentou o ex-jogador dos Lakers, que pode agora ganhar num novo prémio para o seu longo palmarés.

Veja abaixo o trailer de "Dear Basketball":