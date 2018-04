Como transformar uma derrota certa numa vitória em 10 segundos (uma aula de LeBron James)

No marcador estavam 95-95, faltavam 10 segundos para acabar o jogo e a posse de bola estava com os Indiana Pacers, que tinham tudo para assim se colocarem em vantagem por 3-2 na 1.ª ronda dos playofffs da NBA. E logo em casa do adversário, os Cleveland Cavaliers.

Acontece que na equipa do Ohio está LeBron James e, sozinho ou acompanhado (e nesta eliminatória tem sido mais sozinho...), 'King' James pode virar o destino de um jogo e tornar possível o que até ali parecia altamente improvável.

Primeiro com um 'abafo' e depois com um triplo em cima da buzina, LeBron tornou uma derrota certa numa vitória para os Cavs, que assim se colocam na frente do duelo com os Pacers.