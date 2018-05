Bandos de gigantes a correr e a saltar. E dois eternos 23

Michael Jordan já não voa sobre as tabelas. Shaquille O’Neal já não as parte. Já não há Julius “the Doctor” Erving, Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar. Nem Karl Malone, nem Clyde Drexler... Há quem seja de outra opinião, mas, para mim, a era de ouro do basquete já passou. Há quem defenda que o 23 dos Cleveland Cavaliers – o atlético LeBron James – é melhor do que o eterno 23 dos Chicago Bulls…

Gostos não se discutem, mas estatísticas sim. LeBron é sim fantástico, LeBron é sim um dos melhores de sempre. E os play-off deste ano hão de voltar a prová-lo. Mas falta-lhe o poder de decisão de Jordan. Nenhum outro basquetebolista foi a seis finais da National Basketball Association (NBA) e ganhou-as todas… Nunca haverá outro ilusionista como ele. Um senhor dentro das quatro linhas.

